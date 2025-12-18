В освобожденном от оккупации селе Агдамского района произошел минный инцидент

БАКУ/ Trend/ - 17 декабря около 22:00 часов на территории села Чеменли освобожденного от оккупации Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что житель села Сарыджалы Гадир Малик оглу Мамедов, 1982 года рождения, получил травмы в результате взрыва противотанковой мины во время вспашки земли трактором на участке, не очищенном от мин, на бывшей линии соприкосновения.

"Пострадавший был эвакуирован в больницу. По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.

ANAMA, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не ступать на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по установке ограждений!", - говорится в совместном заявлении.

