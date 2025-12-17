Линия Баку-Абу-Даби: геополитическое и экономическое партнерство углубляется

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и ОАЭ являются примером партнерства, которое в последние годы стремительно развивается, приобретает стратегическое содержание и носит многогранный характер.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, эти отношения основаны на принципах взаимного уважения и последовательно укрепляются как на двусторонней, так и на международных платформах.

«Между двумя странами ведется политический диалог на высоком уровне. Регулярные встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна являются показателем взаимного доверия и политической воли. ОАЭ всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а Азербайджан считает ОАЭ надежным партнером в регионе Персидского залива. Стороны также поддерживают инициативы друг друга в рамках международных организаций», - сказал А. Гараев.

Политолог отметил, что нынешний визит и состоявшиеся в его рамках встречи наглядно демонстрируют текущий этап и будущие перспективы отношений сторон: «Прежде всего, визит Президента Ильхама Алиева по приглашению Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна является показателем высокого уровня политического диалога и взаимного доверия, существующих между двумя государствами. В последние годы отношения между Азербайджаном и ОАЭ поднялись до уровня стратегического партнерства. Динамично развивается сотрудничество в традиционной и возобновляемой энергетике, инвестиционной, транспортно-логистической, гуманитарной и культурной сферах. Встреча, состоявшаяся в Абу-Даби, имеет особое значение с точки зрения углубления этого сотрудничества и обмена мнениями по региональным и глобальным процессам. Азербайджан выступает важным игроком в обеспечении стабильности в Среднем коридоре и на Южном Кавказе, в то время как ОАЭ являются одним из мощных политических и экономических центров на Ближнем Востоке и в мире. В этом контексте прямые контакты глав государств играют важную роль в определении новых направлений сотрудничества».

Говоря о совместном участии Президента Ильхама Алиева и Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира «Игры будущего 2025», он отметил, что в современную эпоху спорт стал также важным фактором, объединяющим народы, способствующим инновациям и технологиям, а также укрепляющим сотрудничество среди молодежи. "Участие азербайджанского лидера в открытии такого глобального спортивного мероприятия еще раз демонстрирует поддержку страной международных спортивных инициатив и ее активную позицию в глобальном масштабе», — сказал он.

