В Анкаре проходит Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией (ФОТО)

АНКАРА/Trend/ - В Анкаре проходит Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, в работе форума принимают участие делегации Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Основная задача форума — формирование устойчивой и эффективной коммуникационной среды между тюркскими государствами, а также укрепление институционального взаимодействия в сфере противодействия дезинформационным угрозам.

В мероприятии участвуют представители государственных органов, ведущих средств массовой информации и профильные эксперты. Азербайджанскую сторону представляют исполнительные директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, заведующий сектором коммуникационной политики отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Джавид Мусаев, заведующий сектором по связям со СМИ того же отдела Камран Гасанов, главный советник сектора по связям со СМИ Парвана Ибрагимова, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, а также руководитель департамента международных связей̆ и аналитики информационного агентства APA Фаиг Махмудов.

В рамках форума будут обсуждаться влияние дезинформации на национальную безопасность, общественное мнение и региональную стабильность, а также практические механизмы совместных действий в современной информационной среде. В соответствии с Планом действий Организации тюркских государств в информационной сфере на 2025 год форум станет платформой для обмена знаниями и опытом в области медиаграмотности, информационной безопасности, противодействия дезинформации, ответственного использования цифровых технологий, международного вещания и развития журналистики нового поколения.

