ЕБРР поддерживает "зеленые" инвестиции в Турции

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 100 миллионов евро банку Türk Ekonomi Bankası (TEB) для поддержки "зелёных" инвестиций в Турции, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что финансирование осуществляется в рамках Программы финансирования зелёной экономики ЕБРР (GEFF II) и будет направлено на последующее кредитование субзаёмщиков, инвестирующих в проекты зелёной экономики.

"Эта сделка стала первой "зелёной" транзакцией в рамках многолетнего сотрудничества между TEB и ЕБРР. Она также соответствует стратегической цели ЕБРР - поддержке трансформации финансового сектора для перехода к экологически устойчивой, низкоуглеродной экономике. Программы GEFF направлены на расширение финансовых возможностей для климатических инвестиций, поддержку предоставления финансирования через местные банки-партнёры, а также помощь бизнесу в повышении энергоэффективности, внедрении возобновляемых источников энергии и сокращении выбросов углерода.

TEB располагает примерно 440 филиалами и 8 000 сотрудниками в Турции и предоставляет банковские услуги розничным, коммерческим и корпоративным клиентам, а также малым и средним предприятиям", - говорится в информации.

Отмечается,что ЕБРР является одним из ключевых инвесторов в Турции: с 2009 года банк направил более 23 миллиардов евро в рамках 500 проектов и программ торгового финансирования, преимущественно в частном секторе.