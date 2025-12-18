У Азербайджана и Катара большой потенциал для укрепления сотрудничества - Кямаледдин Гейдаров

БАКУ/Trend/- Существуют значительные возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в ходе приема по случаю Национального дня Катара в Баку.

"В частности, активизация совместных усилий в транспортной и логистической сферах, использование транзитного потенциала Азербайджана, а также укрепление двустороннего взаимодействия в таких областях, как финансы, образование, культура и туризм, будут отвечать интересам двух стран и придадут новый импульс нашему стратегическому партнерству", - сказал министр.

К.Гейдаров отметил, что регулярные переговоры на высоком уровне и институционализированные политические консультации сыграли ключевую роль в укреплении партнерства и поддержке стабильного, многогранного прогресса сотрудничества между странами.

Министр отметил, что в последние годы Катар придерживается последовательного и трансформационного пути развития, став одним из наиболее динамично развивающихся государств региона.

"Реализация "Национальной стратегии Катара 2030" открыла новые возможности для экономической диверсификации, модернизации инфраструктуры, а также развития в таких областях, как образование, туризм и инновации. Сегодня Катар играет значительную роль в укреплении глобальной энергетической безопасности, содействии гуманитарному сотрудничеству и продвижении диалога между государствами как активный участник международных процессов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что стабильное и динамичное развитие Катара создало прочную основу для дальнейшего укрепления двусторонних отношений с Азербайджаном и выявления новых направлений для сотрудничества.

"В этом контексте совместная экономическая, торговая и техническая комиссия между правительствами Азербайджанской Республики и Государства Катар служит ключевым институциональным механизмом для продвижения экономического сотрудничества", - сказал он.

К.Гейдаров отметил, что четвертая сессия Комиссии, состоявшаяся в ноябре этого года, стала важной вехой в углублении двустороннего экономического взаимодействия.

"В то же время существующая правовая и контрактная база между нашими странами создает прочную основу для расширения взаимодействия между нашими гражданами. В частности, безвизовый режим, установленный в рамках соглашений на высоком уровне, а также регулярные прямые рейсы между Баку и Дохой, значительно способствовали росту туризма, а также развитию деловых и гуманитарных связей", - заключил министр.