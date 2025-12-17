Планируется запуск системы Maritime Single Window в Каспийском регионе

БАКУ/Trend/ - Планируется запуск инициативы Maritime Single Window в портах Каспийского моря.

Как сообщает Trend со ссылкой на TRACECA, об этом было сказано в ходе международной выставки и конференции Caspian Ports and Logistics 2025, в рамках сессии "Средний коридор: достижения Актауского узла в 2025 году и перспективы на 2026 год", проходящей в Актау.

Maritime Single Window - электронная система «единого окна» для морских перевозок, которая упрощает процедуры и повышает прозрачность портовых операций.

“Особое внимание было уделено Цифровой концепции TRACECA, деятельности Рабочей группы по цифровизации и подготовке проекта Соглашения о применении электронных документов, направленного на развитие безбумажных перевозок и взаимного признания электронных данных между государствами-участниками.

Были также обозначены планы запуска инициативы Maritime Single Window в портах Каспийского моря как важного инструмента упрощения процедур и повышения прозрачности морских перевозок”, - говорится в информации.

Отмечается, что в ходе сессии участники обсудили достижения порта Актау в 2025 году, планы по развитию контейнерной пропускной способности, внедрение современных систем управления портовыми и судоходными процессами, а также перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Среднего коридора с участием международных финансовых институтов и бизнес-сообщества.

Согласно информации,основной целью мероприятия было содействие развитию устойчивой мультимодальной связи между Европой, Кавказом и Азией, укрепление взаимодействия между государственными органами, международными организациями и частным сектором, а также обмен опытом по повышению эффективности портовой инфраструктуры, логистических процессов и трансграничных перевозок по маршрутам Среднего коридора.

В ходе дискуссий особое внимание уделялось вопросам модернизации портов, цифровизации транспортных процессов, внедрения международных стандартов и повышению конкурентоспособности каспийских маршрутов.

“В рамках сессии с докладом выступил Генеральный секретарь TRACECA Ассет Ассавбаев, который отметил важный опыт программы TRACECA в развитии транспортных связей и подчеркнул значение Базового многостороннего соглашения TRACECA как правовой основы функционирования коридора.

Генеральный секретарь проинформировал участников о текущих приоритетах организации, включая реализацию Стратегии TRACECA и Плана действий, развитие портовой и мультимодальной инфраструктуры, а также продвижение инициатив по цифровой трансформации транспортных и логистических процессов”, - сообщает TRACECA.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.