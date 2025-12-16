В Азербайджанском русском драмтеатре прошли первые гастроли Жетысайского драмтеатра со спектаклем "Мой друг" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первых гастролей Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоялся показ спектакля-перформанса "Мой друг", сообщает Trend Life. Гастроли организованы при поддержке министерства культуры Азербайджана, посольств Казахстана и Азербайджана, а также Управления культуры Туркестанской области.

Советник посольства Казахстана в Азербайджане Жангельды Уалибеков подчеркнул символичность гастролей, совпавших с Днём независимости Казахстана, который отмечается 16 декабря.

"Наши страны взяли чёткий курс на активное развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, наряду с политическим и торгово-экономическим взаимодействием. Показ спектакля является ещё одним мостом культуры между братскими народами. Уверен, что эта добрая традиция - показ театральных постановок и развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном - будет продолжаться и впредь", - сказал Trend Life Жангельды Уалибеков.

Атташе по культурным и гуманитарным вопросам посольства Казахстана Темирлан Бахытжан отметил значимость дальнейшего развития связей в искусстве, пропаганды наследия и традиций между народами. "Азербайджан - братская тюркская страна, где с большим уважением относятся к нашей культуре и традициям, понимают наш язык, чувствуют нашу национальную идентичность. Визит нашего театра в Баку символичен и направлен на взаимное обогащение культур. Мы хотим показать наше искусство, поделиться впечатлениями и наладить крепкие театральные связи между нашими странами", - сказал Trend Life Темирлан Бахытжан.

Директор Жетысайского драматического театра Орал Камал отметил, что спектакль-перформанс затрагивает тонкие струны человеческой души и дарит зрителям незабываемые эмоции.

"Для нас большая честь представить в Баку наше произведение 'Мой друг'. Это лирико-психологическая драма о поиске света, который сохранился в самых тёмных уголках человеческого сердца. В спектакле через символические образы показаны суровые испытания жизни, столкновение боли и надежды, борьба души и судьбы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с азербайджанскими театрами", - сказал Trend Life Орал Камал.

Театр прибыл в Баку в составе десяти человек. Творческий коллектив и представители посольства Казахстана выразили особую признательность коллективу русского драматического театра, а также заместителю директора, заслуженному работнику культуры Азербайджана Ильхаму Мамедову за заботу и внимание, создание условий для плодотворной деятельности и возможность познакомиться с Баку.

На открытии вечера были высказаны добрые слова и пожелания, сторонам преподнесены сувениры.

Ильхам Мамедов отметил важность таких культурных обменов для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. "Мы гордимся, что можем принять гостей из Казахстана, чья культура и искусство глубоко уважаются в Азербайджане. Это событие ещё раз подчеркивает нашу общую приверженность развитию культурных связей и взаимного уважения. Мы надеемся на продолжение такого сотрудничества и дальнейшие совместные проекты", - сказал он.

Автор идеи спектакля - Нуржан Тутов, режиссёр-постановщик и автор сценической версии - Максим Абзалбек, художник-постановщик - заслуженный деятель культуры Казахстана Бахыт Сраилов. В ролях - Сыйхынбай Бекасыл, Шенгелбай Нургани, Абибулла Галия.

По сюжету, Багыр, утративший надежду на жизнь, отдалившийся от искусства и оказавшийся во власти алкоголя, когда-то был тонкой и чувствительной натурой, способной оживлять сцену своими эмоциями. Единственная живая душа, способная вывести его из тьмы, - это пес Актёс. Он - не просто животное, он является его совестью, утраченной надеждой и светом прошлого. Между жизнью и смертью Багыр вновь цепляется за существование благодаря преданности Актёса, который предстает в образе говорящего друга.

Молодая журналистка Сара становится тонким лучом света, пробуждающим в нём смелость к творчеству и озаряющим сердце, готовое погаснуть. Каждая сцена спектакля - путешествие во внутренний мир человека. Мягкая ирония, трагедия, драма - всё это переплетается, создавая глубокий эмоциональный резонанс.

В центре повествования - искренняя дружба между человеком и животным, заблуждение и возрождение, одиночество и свет милосердия. "Мой друг…" - спектакль о силе добра, безмолвной любви и тепла, способных спасти человеческую душу. Он даёт зрителю возможность заглянуть в собственное сердце и почувствовать, что надежда и искренность способны вновь пробудить душу человека.

