Идеи Платона о воспитательной силе музыки воплотились в концерте азербайджанских талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Древнегреческий философ Платон рассматривал музыку не только как искусство, но и как важнейшее средство воспитания и нравственного формирования личности. Он подчёркивал, что музыка оказывает непосредственное влияние на человеческую душу и играет значимую роль в становлении характера. Особое значение Платон придавал хоровой музыке, считая, что через звук, ритм и движение она формирует чувство гармонии, коллективного мышления и дисциплины. В этом контексте хоровое пение выступает не просто музыкальным навыком, но и важным инструментом развития культуры совместного труда, взаимного слушания и ответственности.

Музыка в целом играет незаменимую роль в интеллектуальном, эмоциональном и социальном развитии детей. Научные исследования показывают, что у детей, занимающихся музыкой, быстрее развиваются память, внимание, речевые навыки и способность к эмоциональному самовыражению. Хоровое пение, в свою очередь, помогает детям не только раскрывать себя, но и чувствовать себя частью коллектива, учит взаимодействию, сценической культуре и взаимопониманию.

Азербайджанская государственная детская филармония на протяжении многих лет уделяет особое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения. Кружки и студии, действующие при филармонии, особенно хоровые и вокальные классы, создают широкие возможности для знакомства детей с миром музыки, раскрытия их талантов и приобретения профессионального сценического опыта, сообщает Trend Life.

Одним из образцовых коллективов в этом направлении является детский хор и вокальный класс Səda, который более 10 лет успешно участвует в различных мероприятиях и конкурсах. За годы работы коллектив сформировался как творческая команда, отличающаяся не только высоким исполнительским уровнем, но и особой сценической выразительностью и искренностью. Художественный руководитель и дирижёр хора Айсель Мехтизаде с большой тщательностью обучает детей тонкостям хорового пения, уделяя внимание каждому участнику, учитывая индивидуальные вокальные возможности, формируя правильное дыхание, интонацию, чувство ритма и сценическую культуру. Благодаря её профессиональному и терпеливому подходу дети приобретают не только музыкальные знания, но и учатся коллективному духу, ответственности и любви к искусству.

Ярким подтверждением этого стала представленная концертная программа Uşaqların səsi (Голос детей). В этот по-настоящему праздничный вечер в каждом выступлении, в каждой ноте ощущались чистота, искренность, волнение и радость юных исполнителей. Разнообразный репертуар, произведения разных жанров и искренняя любовь детей к музыке превратили концерт в настоящий праздник искусства, который зрители в зале наблюдали с большим восхищением и радостью.

Подобные концерты для детей - это не только сценический опыт, но и рост уверенности в себе, ощущение успеха и важная мотивация для дальнейшего творческого пути. Для зрителей же такие выступления становятся воплощением чистых эмоций, искреннего искусства и живого проявления талантов будущего.

Среди гостей концерта были профессор, народная артистка Гюльназ Исмаилова, заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению, профессор Лейла Мамедова-Фараджова, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, директор Детской музыкальной школы №17 Самира Исаева, композитор Севда Рагимова и другие почётные гости.

Руководителем вокального класса на протяжении многих лет является педагог, профессиональная вокалистка Лейла Асланова. Её индивидуальный и профессиональный подход к каждому ученику ярко проявился в сценическом поведении и вокальном исполнении детей во время концерта.

Азербайджанская государственная детская филармония и такие коллективы, как детский хор Səda, выполняют важную миссию по сохранению и передаче национальной музыкальной культуры будущим поколениям. Эта миссия находит своё отражение в каждом успешном выступлении, в каждом аплодисменте и в радости, сияющей в глазах детей.

В завершение концерта все участники и педагоги вышли на сцену, выразив искреннюю благодарность гостям, зрителям, родителям, а также руководству Государственной детской филармонии.

