ЕАБР прогнозирует в Кыргызстане самый высокий темп роста среди стран ЦА

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует, что в Кыргызстане в 2026 году будет самый высокий темп роста экономики в регионе.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова на презентации макроэкономического прогноза банка на 2026–2028 годы в Алматы.

По ее словам, темп роста экономики в Кыргызстане ожидается на уровне 9,3%.

"Кыргызстан уже третий год подряд остается лидером по темпам экономического роста в регионе. После впечатляющих 9% в предыдущие годы экономика еще больше ускорилась, и в 2025 году рост превысит 10%. Главные причины - высокая инвестиционная активность и устойчивый потребительский спрос", - отметила А. Бердигулова.

Старший аналитик также подчеркнула, что ЕАБР ожидает сохранение лидерства Кыргызстана по темпам роста в регионе и в 2026-2027 годах.

"Инвестиции останутся ключевым драйвером развития. Планируется рост инвестиций в транспорт, энергетику и водоснабжение. Кроме того, власти страны нацелены на достижение энергетической независимости к 2028 году. В связи с этим строится около 100 новых ГЭС, активно развивается солнечная и ветровая энергетика", - добавила она.

Согласно прогнозам ЕАБР, годовая инфляция в стране к концу 2026 года составит около 8,3%.

"На фоне бурного роста экономики цены ускоряются, а дополнительное давление создает конъюнктура мирового продовольственного рынка. Чтобы сдержать рост цен, власти временно ввели регулирование на ряд социально значимых продуктов. Дополнительными факторами стабилизации станут ожидаемое повышение межбанковской ставки BIR, устойчивый курс сома и более низкие цены на нефть по сравнению со средними значениями последних лет. Все это позволит вернуть инфляцию в целевой диапазон 5-7%", - подчеркнула старший аналитик.

Она отметила, что к концу 2026 года ЕАБР прогнозирует учетную ставку на уровне около 11% (25 ноября НацБанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 11% ).

"При этом ставка межбанковского рынка BIR, по нашим прогнозам, может подняться до 9% к 2028 году, чтобы закрепить тренд на снижение инфляции. Курс сома в 2026 году мы ожидаем в диапазоне 87-90 за доллар - его стабильности будет способствовать рост денежных переводов", - резюмировала А. Бердигулова.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.