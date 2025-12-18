Пакет социальных реформ в Азербайджане охватывает 4 млн граждан - замминистра

БАКУ/Trend/ - Пять пакетов социальных реформ, реализованных последовательно в течение шести лет, охватили 4 миллиона граждан.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Рашад Мустафаев на семинаре по содействию использованию инклюзивного языка в медиа, организованном сегодня в Баку Представительством ООН в Азербайджане и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

По его словам, медицинская и социальная реабилитация людей с инвалидностью и их полная интеграция в общество являются одним из приоритетных направлений социальной политики Азербайджана:

«В результате реформ на финансирование социальных выплат выделено в общей сложности 7,6 миллиарда манатов дополнительных средств. Значительно увеличены пенсии, пособия и стипендии для людей с инвалидностью. В то же время в Азербайджане предприняты важные шаги по формированию современной системы реабилитации, расширена сеть реабилитационных центров и внедрены новые методы, основанные на передовом международном опыте. Эти меры способствуют улучшению качества жизни людей с инвалидностью и их активному участию в общественной жизни".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!