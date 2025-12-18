С начала года более 70% промпроизводства в Азербайджане пришлось на долю частного сектора

БАКУ/Trend/ - За январь-ноябрь этого года более 70 процентов промышленного производства Азербайджана пришлось на долю частного сектора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии вручения премии "Dayaq" в Баку.

“В стране развивается инклюзивное предпринимательство, создаются условия для реализации бизнес-инициатив женщин. В результате за девять месяцев этого года количество женщин-предпринимателей выросло и приблизилось к 339 тысячам”, - сказал он.

По словам замминистра, в Азербайджане формируется положительный опыт поддержки стартапов.

"Для этого применяются различные стимулирующие льготы. Действуют инкубаторы и акселерационные центры, поддерживаемые государством и частным сектором, а также выдаются стартап-сертификаты, предусматривающие налоговые льготы. Несомненно, в последние годы одним из основных приоритетов нашего государства является восстановление освобожденных от оккупации территорий и как можно более скорое возвращение наших вынужденных переселенцев на родные земли", - отметил Э.Алиев.