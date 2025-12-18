Центральная Азия демонстрирует самые высокие за последнее десятилетие темпы роста - ЕАБР

АЛМАТЫ/Trend/ - Страны Центральной Азии демонстрируют самые высокие за последнее десятилетие темпы роста.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель Председателя правления ЕАБР, главный экономист банка Евгений Винокуров на презентации доклада банка "Макроэкономический прогноз 2026–2028 гг." в Алматы.

Он отметил, что по итогам 2025 г. ЕАБР ожидает 6,6% роста экономики в четырех странах Центральной Азии.

"В Казахстане прогнозируем рост на 5,9%, в Кыргызстане 10,3%, в Таджикистане 8,3% и в Узбекистане 7,4%", - сказал экономист.

Винокуров отметил, что согласно прогнозам на 2026 год, регион продолжит уверенно расти - ожидается рост экономики на 6,1%, что выше среднемировых показателей.

"Совокупный ВВП стран Центральной Азии в 2026 году превысит отметку в 600 миллиардов долларов. Такой результат обеспечат активные инвестиции и сильный потребительский спрос. Казахстан, по нашим прогнозам, вырастет на 5,5%, Кыргызстан на 9,3%, Таджикистан на 8,1%, а Узбекистан на 6,8%", - подчеркнул он.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.