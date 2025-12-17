Сахиба Гафарова обсудила с главой делегации ЕС в Азербайджане мирный процесс с Арменией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 17 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с главой Делегации Европейского союза в Азербайджане Марианой Куюнджич.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова поздравила главу делегации с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелала ей успехов в дальнейшей работе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об отношениях между Азербайджаном и Европейским союзом. В частности, была выражена удовлетворенность позитивной динамикой, наблюдаемой в отношениях, взаимных визитах и ​​встречах в течение 2025 года, а также отмечена важность встреч Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в плане обсуждения различных аспектов двусторонней повестки дня между сторонами.

Глава делегации Европейского союза в Азербайджане Мариана Куюнджич поздравила с достижениями на пути к миру между Азербайджаном и Арменией и назвала это историческим событием. Дипломат отметила, что прогресс в достижении мира между сторонами является важным событием для региона, континента и всего мира.

Спикер Милли Меджлиса проинформировал дипломата о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая меры по укреплению доверия между парламентами.

В этом контексте спикер Сахиба Гафарова затронула проблемные моменты «Стратегической повестки дня партнерства Европейского союза и Армении» в контексте мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Спикер парламента Азербайджана отметила тесное сотрудничество Милли Меджлиса с парламентами государств-членов Европейского союза. Она с удовлетворением вспомнила свои визиты и встречи в этом направлении.

Касаясь резолюций Европейского парламента против Азербайджана, спикер Сахиба Гафарова заявила, что реалии, существующие сегодня в регионе, и успехи, достигнутые в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, еще раз доказывают предвзятость этих резолюций.

В ходе беседы также были рассмотрены различные аспекты отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. В частности, была подчеркнута важность партнерства в энергетическом секторе. При этом было отмечено наличие новых возможностей для расширения сотрудничества в транспортной, торговой и других областях.

