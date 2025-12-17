Применение ИИ в агросекторе Азербайджана обеспечит устойчивое развитие отрасли - Тахир Рзаев

БАКУ/Trend/ - Применение Министерством сельского хозяйства Азербайджана искусственного интеллекта в аграрной отрасли принесут успешные результаты и внесут значительный вклад в устойчивое развитие данного сектора.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Тахир Рзаев на итоговом мероприятии в Баку, посвященном фестивалям агробизнеса.

Депутат отметил, что привлечение инвестиций в агропромышленный сектор, расширение вывода новой продукции на внутренний и внешний рынки, укрепление деловых связей между фермерами и предпринимателями входят в число главных целей этих мероприятий и должны высоко оцениваться:

«Сегодня обеспечение доступа фермеров к инновационным подходам и современным технологиям, достижение высокой производительности для предпринимателей и укрепление рыночных связей являются одними из главных требований времени. Представление широкой аудитории высококачественной продукции и практического опыта местных производителей, информирование населения о перспективах развития частного семеноводства, а также государственная поддержка в предоставлении семенных субсидий являются основными целями».

Депутат отметил, что фермер должен точно знать, как рассчитывать используемые им ресурсы, себестоимость производимой продукции и продажную цену, а также правильно определять способы получения дохода.

"Для этого им следует предоставлять факты, основанные на научных данных, информацию и практические рекомендации. Положительные результаты, достигнутые благодаря современным технологиям и передовым методам в агропромышленном секторе, должны быть исследованы и разъяснены в доступной форме", – добавил Т.Рзаев.

