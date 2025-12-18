Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Из Азербайджана в Армению отправлено 22 цистерны с бензином АИ-95 (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 18 декабря 2025 13:54 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - После решения Президента Ильхама Алиева в октябре об отмене ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются.

Как сообщает в четверг Trend, 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) доставила в Армению первую партию нефти местного производства.

Таким образом, 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 цистерна, отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на станцию ​​Беюк-Кесик.

Оттуда груз через Грузию будет доставлен в Армению.

