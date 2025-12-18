Из Германии в Азербайджан реадмиссированы 34 гражданина

БАКУ/Trend/ - В рамках Соглашения «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом» 17 декабря из Федеративной Республики Германия были реадмиссированы 34 гражданина Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в Государственной миграционной службе.

Было отмечено, что Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из представителей соответствующих государственных органов, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, принимает соответствующие меры для оперативного решения трудностей и проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане Азербайджанской Республики, и для организации их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

