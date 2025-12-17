Азербайджан и Беларусь расширяют промышленную кооперацию - посол

БАКУ /Trend/ — Сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью активно расширяется за счет углубления промышленной кооперации.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года.

По его словам, особое место в двустороннем взаимодействии занимает сфера машиностроения и промышленной сборки.

«Продолжается системная работа на базе Гянджинского автомобильного завода, где с момента основания уже собрано 14 тыс. белорусских тракторов. В настоящее время также осуществляется сборка пожарно-спасательной и другой специальной техники», — отметил посол.

Пиневич подчеркнул, что в Азербайджане произведено 279 лифтов белорусско-азербайджанского производства компании Vertus, добавив, что в настоящее время стартуют и другие проекты, находящиеся на разных стадиях реализации.

Посол также отметил высокие темпы развития фармацевтической промышленности Азербайджана.

«Мне довелось посетить фармацевтические заводы, в том числе открытые при участии господина Президента. Как специалист могу отметить чрезвычайно высокий уровень оснащения введённых в эксплуатацию предприятий и, соответственно, значительный потенциал для выпуска новых азербайджанских лекарственных препаратов, в том числе в кооперации с белорусскими партнёрами», — сказал Пиневич.