Узбекская делегация посетила город Шуша (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках Дней культуры Узбекистана, проходящих в Азербайджане, делегация братской страны посетила город Шуша.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

Отмечается, что гостям предоставили подробную информацию об истории города Шуша, личностях, внесших вклад в культуру и литературу Азербайджана, а также о вандализме, совершенном против историко-культурного наследия города во время оккупации Арменией.

Делегации сообщили, что в результате беспрецедентного героизма азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны город был освобожден от 28-летней оккупации. В короткие сроки в городе были проведены оперативные восстановительные и реконструкционные работы, восстановлены историко-религиозные памятники, обеспечено постепенное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В ходе экскурсии было подчеркнуто, что город Шуша успешно выполнил свою миссию «культурной столицы» тюркского мира в 2023 году и исламского мира в 2024 году.

В ходе посещения жемчужины Карабаха – города Шуша гости посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, дом и родник Хан гызы Натаван, Шушинскую крепость, мечеть Говхар Ага, а также дом-музей Бюльбюля.

Исторические, культурные и религиозные достопримечательности Шуши, а также ее природные богатства произвели незабываемое впечатление на гостей из Узбекистана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!