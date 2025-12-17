Транспорт и энергетика становятся приоритетами сотрудничества Кыргызстана в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - На фоне активизации сотрудничества между странами Центральной Азии, Кыргызстан делает ставку на реализацию крупных региональных проектов, прежде всего в сферах транспорта и энергетики. Для страны, не имеющей выхода к морю, расширение региональной связанности рассматривается как ключевое условие экономического роста, снижения логистических издержек и более глубокой интеграции в региональные и международные рынки.

Эта повестка была обозначена и в рамках международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего", прошедшего в Ашхабаде и приуроченного к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Несмотря на то, что форум был посвящен вопросам мира, доверия и стабильности, в рамках обсуждений также затрагивались практические аспекты сотрудничества между странами региона.

Выступая на форуме, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил заинтересованность страны в расширении практического взаимодействия с Ашхабадом в сферах энергетики, транспорта и логистики.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан сегодня играет важную роль в развитии региональных транспортных связей благодаря модернизации каспийской инфраструктуры, расширению портовых мощностей и участию в международных логистических инициативах.

“Туркменистан постепенно превращается в важнейший транспортный узел, соединяющий Север и Юг, Восток и Запад. Кыргызстан готов стать активной частью этих процессов”, - отметил Жапаров.

В этом контексте он подчеркнул, что особую значимость приобретает реализация проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 в сфере энергетики.

Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, транспорт и логистика на протяжении десятилетий оставались одним из ключевых структурных ограничений экономического роста. Ограниченная железнодорожная сеть и высокая зависимость от транзита через соседние государства приводили к высоким издержкам, увеличению сроков доставки и снижению конкурентоспособности экономики.

Как отметила в комментарии Trend руководитель Центра исследований государственных проектов Национального института стратегических исследований Кыргызстана Камила Иргебаева, железнодорожная инфраструктура страны долгое время была связана с соседними государствами лишь фрагментарно. Основной объем грузоперевозок осуществлялся автомобильным транспортом либо небольшими партиями по существующим железнодорожным линиям, что объективно ограничивало возможности роста внешней торговли.

По ее словам, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан способно принципиально изменить эту ситуацию. Новый маршрут позволит направлять грузы из Китая через территорию Кыргызстана в Узбекистан и далее в другие страны Центральной Азии, Кавказа и Европы. Это выводит страну из транспортной изоляции и формирует для нее новую роль в региональной логистике.

Сокращение расстояния перевозок и уменьшение сроков доставки на 7–10 дней делает маршрут экономически привлекательным, особенно для перевозки скоропортящихся товаров и продукции с высокой добавленной стоимостью. Это создает дополнительные стимулы для развития промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей.

Региональное значение проекта подчеркивают и партнеры Кыргызстана. Как заявил Trend первый заместитель председателя правления "Узбекских железных дорог" Хикматулла Рахметов на полях 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку, железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет важным фактором развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. По его словам, на начальном этапе объем перевозок может составить 3-4 млн тонн в год с последующим увеличением до 15 млн тонн, при этом основной грузопоток будет направляться в Европу.

Экономический эффект для Кыргызстана выходит далеко за рамки транспортной отрасли. Снижение логистических издержек напрямую влияет на себестоимость продукции, повышает конкурентоспособность отечественных предприятий и делает страну более привлекательной для инвесторов. Даже при умеренной загрузке линии доходы от транзита и логистических услуг могут составлять сотни миллионов долларов в год, что станет заметным вкладом в экономику и государственный бюджет.

Наряду с транспортной инфраструктурой Кыргызстан продвигает и энергетические проекты как второй стратегический элемент регионального сотрудничества. В условиях роста потребления электроэнергии, изменения климата и сезонных дисбалансов в энергосистеме Центральной Азии вопросы надежного и предсказуемого энергоснабжения приобретают особую актуальность.

В этом контексте ключевое значение имеет проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, который в Бишкеке рассматривают не только как национальный, но и как региональный энергетический проект.

Выступая на форуме, Садыр Жапаров подчеркнул важность его реализации, отметив, что такие проекты открывают новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии.

Камбаратинская ГЭС-1 мощностью 1860 МВт и водохранилищем объемом 5,4 млрд кубометров призвана стать одним из ключевых элементов регулирования стока реки Нарын и балансировки энергосистемы региона. Проект рассматривается как инструмент повышения надежности электроснабжения в зимний период и более эффективного управления водными ресурсами в вегетационный сезон, что имеет значение не только для Кыргызстана, но и для стран ниже по течению.

Реализация Камбаратинской ГЭС-1 позволит Кыргызстану укрепить собственную энергетическую безопасность, сократить дефицит электроэнергии и создать дополнительные возможности для экспорта в рамках единой энергосистемы Центральной Азии. В долгосрочной перспективе проект также способствует снижению зависимости от импорта энергоресурсов и формированию устойчивой базы для промышленного развития страны.

Транспортные и энергетические проекты, продвигаемые Кыргызстаном, формируют взаимодополняющую основу экономического развития. Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан расширяет логистические возможности и транзитный потенциал страны, тогда как Камбаратинская ГЭС-1 усиливает энергетическую устойчивость и создает условия для стабильного роста.

В более широком региональном контексте эти инициативы отражают стремление стран Центральной Азии переходить от декларативного диалога к реализации конкретных проектов, формирующих долгосрочную взаимозависимость. Форум "Мир и доверие" в Ашхабаде стал политической рамкой для подтверждения этой линии, тогда как практическое наполнение региональной повестки все больше определяется инфраструктурными и энергетическими решениями.

Для Кыргызстана участие в таких проектах является не альтернативой, а необходимостью. В условиях отсутствия выхода к морю и высокой зависимости от транзита именно развитие транспорта и энергетики позволяет стране укреплять свои позиции в Центральной Азии и постепенно интегрироваться в более широкие евразийские экономические процессы.