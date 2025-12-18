В 2018-2025 гг. фонд заработной платы по Азербайджану увеличился в разы - министр

БАКУ/Trend/ - В 2018-2025 годах фонд заработной платы по Азербайджану увеличился в 3,2 раза, в том числе по негосударственному сектору - в 3,6 раза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на церемонии вручения премии «Dayaq».

«В 2018–2025 годах количество трудовых договоров увеличилось на 45 процентов, или на 595 тысяч, при этом 92 процента этого роста пришлись на долю частного сектора. За этот период фонд заработной платы по стране вырос в 3,2 раза, в том числе по негосударственному сектору - в 3,6 раза. В целях обеспечения активной занятости населения и в ответ на вызовы современного рынка труда Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030 годы, утвержденная соответствующим распоряжением главы государства, составляет основу долгосрочной государственной политики в сфере занятости, направленной на обеспечение эффективной занятости населения», - сказал министр.

По словам А.Алиева, с начала проведения реформ Министерством более 2,1 миллиона человек были охвачены активными мерами содействия занятости.

«Из них 823 тысячи человек были трудоустроены, более 54 тысяч человек по 82 профессиональным направлениям прошли профессиональную подготовку, а 111 тысяч человек были привлечены к программе самозанятости», - отметил он.