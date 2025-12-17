В Азербайджане реорганизуются 3 кооперативных общества

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут изменены названия и организационно-правовые формы трех кооперативных обществ.

По данным Trend, это Гянджинское городское кооперативное общество, Бардинское районное кооперативное общество и Геранбойское районное кооперативное общество Центрального кооперативного союза Азербайджана «Azərittifaq».

Вышеупомянутые организации объявили об изменении своих названий и организационно-правовых форм и стали, соответственно, Гянджинским городским производственно-потребительским кооперативом, Бардинским районным производственно-потребительским кооперативом и Геранбойским районным производственно-потребительским кооперативом.

Гянджинское городское кооперативное общество зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем общества является Оруджова Мардджан Гамбар гызы.

Бардинское районное кооперативное общество зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем общества является Мустафаев Рафаэль Бехбуд оглу.

Геранбойское районное кооперативное общество зарегистрировано в государственном реестре в 2008 году. Законным представителем общества является Керимов Мухаммед Тофиг оглу.

