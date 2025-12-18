Yelo Bank поддержал форум о будущем финансов и цифровых решений (ФОТО)

17 декабря 2025 года Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) при поддержке Yelo Bank успешно провела форум «Финансы нового поколения: инновации, технологии и инклюзивность».

Цель мероприятия заключалась в обсуждении роли инноваций, технологий и инклюзивности в финансовом секторе, а также в обмене мнениями о новых тенденциях и будущих возможностях. Форум собрал лидеров финансовой отрасли и международных экспертов, подчеркнув перспективы развития в условиях стремительно меняющейся финансовой экосистемы.

В работе форума приняли участие известные спикеры:

Инна Ожогина, региональный менеджер Amazon Web Services по Центральной Азии, Кавказу и Монголии;

Лакш Ганвани, управляющий директор по глобальному развитию и взаимодействию с клиентами ViewTrade Holding Corporation;

Эдгар Абдуллаев, генеральный директор United Payment Azerbaijan и председатель исполнительного совета AzFINA.

Спикеры поделились своими взглядами на влияние искусственного интеллекта на финансовые услуги, новые тенденции в управлении капиталом и роль цифровых платформ.

Во второй части форума состоялась панельная дискуссия под модерацией Вугара Намазова, генерального директора инвестиционной компании «Юникапитал» и заместителя председателя Комитета BFI AmCham. В ходе обсуждения были затронуты практические аспекты применения финансовых технологий и возможности расширения инклюзивного финансирования. Завершилась дискуссия открытым диалогом, где участники смогли задать вопросы спикерам.

Для Yelo Bank участие в этом форуме стало важным шагом в поддержке инновационных подходов и развитии инклюзивности в финансовом секторе. Банк продолжит предлагать своим клиентам удобные, современные и доступные финансовые решения.

