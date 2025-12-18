Ряд американских общественно-политических деятелей планирует посетить Азербайджан - Эми Карлон (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ряд американских общественно-политических деятелей планирует посетить Азербайджан.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с религиозными структурами, об этом сказала временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон на встрече с председателем госкомитета Рамином Мамедовым.

В ходе встречи Рамин Мамедов подчеркнул, что после подписания в этом году в Вашингтоне меморандума между правительствами двух стран сотрудничество во всех сферах, в том числе в религиозной плоскости, вступило в новый этап. Говоря о сформировавшейся в стране мультикультурной среде как результате успешно реализуемой государственной политики в сфере отношений "государство - религия", он подчеркнул, что целенаправленная работа в этом направлении служит сохранению национально-духовных ценностей в обществе, дальнейшему укреплению межрелигиозной солидарности и гражданского единства. Председатель комитета также отметил, что впервые организованный в нашей стране фестиваль «Цвет различия» прошел на высоком уровне и вызвал широкий общественный интерес, представители различных религиозных конфессий активно участвовали в данном мероприятии, что является реальным показателем атмосферы толерантности в Азербайджане, основанной на взаимном уважении, доверии и мультикультурных ценностях.

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон высоко оценила религиозную толерантность и мультикультурную среду в нашей стране, отметив образцовый характер взаимопонимания и сотрудничества между представителями различных религиозных конфессий. Особо подчеркнув, что мультикультурализм является одной из самых сильных сторон Азербайджана, Э.Карлон заявила, что основная цель США - содействие укреплению мира, стабильности и взаимопонимания в регионе. Она также отметила, что в следующем году отношения между США и Азербайджаном будут развиваться еще более динамично, планируются визиты в нашу страну ряда общественно-политических деятелей. Было подчеркнуто, что также высоко оценивается открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Временный поверенный в делах особо подчеркнула важность подготовки доклада Комиссии США по по международной религиозной свободе без предвзятых подходов и необоснованных утверждений, с объективным, полным отражением реалий Азербайджана, фактического состояния обеспечения свободы вероисповедания и толерантной среды в стране.

