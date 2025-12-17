Создано ООО "Нахчыванский почтовый и телекоммуникационный центр"

БАКУ /Trend/ - При министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР создано общество с ограниченной ответственностью «Нахчыванский почтовый и телекоммуникационный центр».

Приказ об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов, сообщает Trend.

Согласно документу, ООО «Нахчыванский почтовый и телекоммуникационный центр» создано путем слияния общества с ограниченной ответственностью «Нахчыванпочт», общества с ограниченной ответственностью «Нахчывантелеком» и юридического лица публичного права «Радио-телевизионный передающий центр Нахчыванской Автономной Республики».

