ИКТ Материалы 17 декабря 2025 19:15 (UTC +04:00)
Создано ООО "Нахчыванский почтовый и телекоммуникационный центр"

БАКУ /Trend/ - При министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР создано общество с ограниченной ответственностью «Нахчыванский почтовый и телекоммуникационный центр».

Приказ об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов, сообщает Trend.

Согласно документу, ООО «Нахчыванский почтовый и телекоммуникационный центр» создано путем слияния общества с ограниченной ответственностью «Нахчыванпочт», общества с ограниченной ответственностью «Нахчывантелеком» и юридического лица публичного права «Радио-телевизионный передающий центр Нахчыванской Автономной Республики».

