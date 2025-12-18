Узбекистан ожидает новых инвестиций из Японии - к визиту Шавката Мирзиёева в Токио

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия сегодня становится объектом растущего интереса мировых держав, стремящихся укрепить свое экономическое и политическое присутствие в регионе. Япония, наряду с другими партнерами, также стремится усилить свое участие, последовательно развивая диалог со странами Центральной Азии. В этом взаимодействии важное место занимает Узбекистан, который в последние годы закрепил за собой статус одного из центров экономического роста в регионе.

Масштабные реформы, либерализация экономики и улучшение инвестиционного климата сделали Узбекистан привлекательной площадкой для долгосрочных проектов. Для Японии, традиционно ориентированной на стабильные и предсказуемые партнерства, именно эти факторы стали основой для углубления сотрудничества с Ташкентом.

Экономические связи между Узбекистаном и Японией демонстрируют устойчивую положительную динамику. В 2024 году товарооборот между двумя странами вырос на 35 процентов, что отражает расширение деловых контактов и рост интереса японского бизнеса к узбекскому рынку. Параллельно усиливается и инвестиционное взаимодействие: совокупный портфель проектов с участием японских компаний и финансовых институтов превышает 12 миллиардов долларов.

В Узбекистане действуют около 100 совместных предприятий и организаций с японским участием, охватывающих энергетику, машиностроение, химическую промышленность, логистику и инфраструктуру. Среди активных инвесторов - Mitsubishi Corporation, Marubeni, Sojitz, Toyota Tsusho и Hitachi. Эти показатели формируют прочную экономическую основу узбекско-японского партнерства и создают условия для его дальнейшего расширения.

На этом фоне энергетика занимает центральное место в двустороннем сотрудничестве и на протяжении десятилетий остается его фундаментом. Япония входит в число стран, которые с первых лет независимости Узбекистана последовательно поддерживали модернизацию энергетической инфраструктуры через участие в строительстве и обновлении тепловых электростанций, внедрение энергоэффективных технологий и современных решений в управлении энергосистемой.

В числе наиболее значимых совместных проектов строительство Туракурганской теплоэлектростанции мощностью 900 МВт в Наманганской области и реализация третьей парогазовой установки на базе Навоийской ТЭС мощностью 650 МВт при участии Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Power. Реализация этих проектов позволила повысить надежность энергоснабжения, оптимизировать расход топлива и снизить удельные выбросы парниковых газов. Совокупная выработка новых энергоблоков превышает 10 млрд кВт·ч в год, что имеет ключевое значение для устойчивой работы экономики страны.

На современном этапе сотрудничество двух стран в энергетике все активнее смещается в сторону возобновляемых источников энергии, что соответствует как национальным приоритетам Узбекистана, так и глобальной климатической повестке. Одним из наиболее масштабных проектов в этой сфере является строительство солнечных электростанций совокупной мощностью 1 000 МВт в Самаркандской и Бухарской областях, а также систем накопления энергии общей ёмкостью 1 336 МВт·ч.

Проект реализуется при участии японских компаний Sumitomo Corporation, Chubu Electric Power и Shikoku Electric Power совместно с саудовской ACWA Power и является одним из крупнейших проектов ВИЭ в Центральной Азии. Его значение выходит за рамки отдельных энергетических мощностей. Для Узбекистана он означает ускорение диверсификации энергобаланса и снижение зависимости от газовой генерации на фоне роста внутреннего спроса, для Японии - закрепление долгосрочного экономического присутствия в ключевой экономике региона и продвижение собственных технологий и финансовых инструментов.

Ключевую роль в реализации проекта играет Японский банк для международного сотрудничества (JBIC), который предоставляет кредит в размере 635 млн долларов и выступает крупнейшим участником финансирования. Общий объём инвестиций оценивается в 1,45 млрд долларов. Участие JBIC имеет принципиальное значение, поскольку банк выполняет функцию якорного института, снижая риски для частных инвесторов и создавая условия для привлечения коммерческих банков и страховых механизмов, включая поддержку Японского агентства по страхованию экспортных и инвестиционных рисков (NEXI).

Сотрудничество Узбекистана и JBIC носит системный характер. В 2024 году стороны подписали трехлетнюю программу сотрудничества, предусматривающую возможность несуверенного финансирования проектов японских компаний в стране. Этот механизм рассматривается в Ташкенте как один из ключевых инструментов привлечения новых японских инвестиций, прежде всего, в энергетику, промышленность и инфраструктуру.

Наряду с энергетикой, важным направлением узбекско-японского сотрудничества остается промышленность. Японские компании ориентированы не только на поставки оборудования, но и на локализацию производства, передачу технологий и модернизацию промышленных мощностей. Такой подход соответствует курсу Узбекистана на индустриализацию и развитие продукции с высокой добавленной стоимостью.

На этом фоне официальный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Японию 18–20 декабря и его участие в первом саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио рассматриваются как логичное политическое закрепление уже выстроенного экономического и инвестиционного партнёрства. В Узбекистане ожидают, что визит будет способствовать дальнейшему расширению японских инвестиций и укреплению институциональной поддержки совместных проектов.

Таким образом, узбекско-японские отношения формируют устойчивую модель партнерства, основанную на экономике, энергетике и промышленности. Для Узбекистана это означает доступ к долгосрочному капиталу и технологиям, для Японии - закрепление стратегического присутствия в Центральной Азии через одну из наиболее динамично развивающихся экономик региона.