Обнародован объем инвестиций ЕАБР в проекты ВИЭ в Казахстане

АЛМАТЫ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) инвестировал 450 миллионов долларов в проекты ВИЭ в Казахстане за 4 года.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя Правления и главного экономиста ЕАБР Руслан Даленов на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

"Это строительство 10 солнечных и 3 ветровых станций в семи областях: Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской и Карагандинской", — сказал он.

Даленов отметил, что на данный момент работа ЕАБР в Казахстане проводится в соответствии с пятилетней стратегией на 2022–2026 годы. За четыре года банк инвестировал в проекты в стране 5,1 миллиарда долларов.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.