Иран и Узбекистан ищут новые форматы сотрудничества - к форуму в Ташкенте

БАКУ /Trend/ – Узбекистан и Иран последовательно наращивают экономическое сотрудничество, делая акцент на торговле и инвестициях. При этом дальнейшее развитие двусторонних связей требует перехода к более устойчивым форматам партнерства. В этом контексте предстоящий узбекско–иранский бизнес-форум и серия B2B-встреч рассматриваются как инструмент для углубления деловых связей и запуска совместных проектов.

За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Ираном вырос с порядка $250 млн до около $500 млн. Одновременно усиливается инвестиционная активность: в текущем году около 250 иранских компаний начали или расширили свою деятельность в Узбекистане, что отражает растущий интерес иранского бизнеса к узбекскому рынку. На этом фоне стороны обозначили ориентир по увеличению взаимной торговли до $2 млрд в год.

«Иран и Узбекистан ведут работу по увеличению годового товарооборота до 2 миллиардов долларов», - заявил посол Узбекистана в Иране Фариддин Насриев. Выступая на встрече в иранской провинции Меркези с представителями деловых кругов и торгово-промышленных палат, он отметил, что достижение этой цели находится под особым вниманием президентов обеих стран.

Вместе с тем заявленный ориентир предполагает изменение самой модели сотрудничества. Дальнейшее расширение экономических связей напрямую зависит от развития инвестиционного взаимодействия, условий логистики, а также от способности сторон переходить к совместным проектам и локализации производства.

Одним из факторов, улучшивших условия торговли, стало вступившее в силу 15 мая 2025 года Соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Документ обеспечивает Ирану преференциальный доступ примерно к 90% товарной номенклатуры стран ЕАЭС и снижает средний уровень импортных пошлин с 20% до 4,5%. Для Узбекистана это расширяет возможности торговли с Ираном в рамках евразийского пространства и снижает ценовые барьеры для экспортеров.

Параллельно действует и двусторонний преференциальный режим, в рамках которого десять видов иранской и десять видов узбекской продукции поставляются без таможенных пошлин и налогов. Расширение этого перечня снижает издержки для бизнеса, однако его эффект остается ограниченным без углубления производственной и инвестиционной кооперации.

Важным элементом сотрудничества остается транспортная составляющая. Отмена сбора в размере $400 за каждый въезд грузовых автомобилей позволила заметно сократить стоимость перевозок и упростить логистику между двумя странами. Вместе с тем дальнейшее развитие транспортных маршрутов остается одним из ключевых условий для увеличения объемов торговли и транзита.

Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, иранское направление носит стратегический характер. Именно через Иран страна получает доступ к портовой инфраструктуре и внешним рынкам. В этом контексте международный транспортный коридор “Север – Юг” рассматривается как важный элемент долгосрочной логистической стратегии и диверсификации внешнеторговых маршрутов.

Использование иранских портов, включая Бандар-Аббас, позволяет формировать мультимодальные маршруты с последующей доставкой грузов железнодорожным транспортом в Узбекистан. Это повышает устойчивость внешнеторговых поставок и снижает зависимость от ограниченного числа транспортных направлений.

В то же время финансовые расчеты остаются одним из наиболее чувствительных ограничений. Отсутствие у Ирана доступа к системе SWIFT вынуждает стороны использовать бартерные схемы торговли. Такой формат позволяет поддерживать текущие объемы товарооборота, однако фактически задает предел роста и сдерживает реализацию инвестиционных проектов, требующих стабильных и прозрачных финансовых механизмов.

В этих условиях инвестиционное сотрудничество приобретает особое значение. Рост числа компаний с иранским капиталом в Узбекистане рассматривается как один из ключевых факторов углубления экономических связей и перехода к более устойчивой модели взаимодействия, менее зависимой от ограничений в расчетах.

Экономическое взаимодействие поддерживается активным политическим диалогом. В мае в Тегеране состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии, по итогам которого была принята дорожная карта сотрудничества на 2025–2027 годы. Документ ориентирован на снятие практических барьеров в торговле, инвестициях, транспорте и сельском хозяйстве и направлен на создание более благоприятных условий для бизнеса.

В этой логике узбекско–иранский бизнес-форум и B2B-встречи приобретают важное значение. Участие более 70 иранских компаний из сфер сельского хозяйства, строительства, пищевой промышленности, логистики и торговли указывает на заинтересованность сторон в переходе от общей повестки к конкретным контрактам и инвестиционным проектам.

В целом узбекско-иранское сотрудничество вступает в этап выбора дальнейшей траектории. Если взаимодействие сохранится преимущественно в рамках торгово-бартерной модели, темпы роста останутся умеренными. При переходе к инвестиционным проектам и развитию логистической инфраструктуры ориентир в $2 млрд товарооборота может стать достижимым в среднесрочной перспективе.