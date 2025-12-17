В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

БАКУ /Trend/ - 17 декабря в Баку началось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В рамках заседания заместитель министра обороны Азербайджанской Республики − генеральный директор Агиль Гурбанов провёл встречу с турецкой делегацией во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Левентом Эргюном.

Генеральный директор А.Гурбанов отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, в том числе в военной области, и подчеркнул важность расширения этого сотрудничества для обеих сторон.

Выразив уверенность в том, что проводимые встречи и реализуемые совместные мероприятия и впредь будут иметь интенсивный характер, генерал армии Л.Эргюн отметил эффективность обмена опытом для армий обеих стран.

В ходе встречи были проведены широкие обсуждения механизмов текущей деятельности в сфере военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

На очередном этапе заседания Военного диалога рабочими подгруппами было проанализировано нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества, был проведен обмен мнениями по основным векторам деятельности, направленным на выполнение предстоящих задач.

В рамках 17-го заседания Военного диалога высокого уровня, которое продлится до 19 декабря, в Управлении международного военного сотрудничества и в Национальном университете обороны состоятся встречи рабочих подгрупп.

