SOCAR и венгерская компания подписали соглашение о разделе продукции по новому проекту

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и венгерская MOL Group подписали соглашение о разделе продукции на разведку и добычу на территории Шамахы-Гобустан, сообщает в среду Trend со ссылкой на SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления и генеральный директор MOL Group Зсолт Хернади.

MOL Group выступает оператором с долей 65%, SOCAR - с долей 35%.

В рамках проекта планируется начать сейсмические исследования в начале 2026 года, с последующим бурением на более позднем этапе.

"Важно отметить, что этот полностью согласованный документ является важным этапом стратегического партнерства между MOL Group и SOCAR после подписания Heads of Terms Agreement во время Baku Energy Week 3 июня 2025 года. Новое соглашение строится на основе предыдущего успешного сотрудничества компаний", - отметили в SOCAR.

Отметим, что MOL Group вышла на азербайджанский рынок в 2020 году, приобретя 9,57% доли в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" и 8,9% эффективной доли в нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан, транспортирующем нефть в терминал Джейхан.