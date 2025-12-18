ЕАБР назвал число поддержанных проектов за 2025 г.

АЛМАТЫ/Trend/ - В 2025 году подписан 21 новый проект с участием Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

"За этот год подписано более 20 новых проектов, направленных на поддержку экономики наших стран, а годовой объем инвестиций немногим превысит 2,6 миллиарда долларов, что превышает капитал банка. В этом стратегическом периоде наша задача состояла в усилении вклада в содействие развитию по приоритетным направлениям каждой из наших стран-участниц", - сказал Н. Подгузов.

По его словам, сюда входят традиционные направления такие как инфраструктура, "зеленая" энергетика, промышленный комплекс, цифровизация, диверсификация и конкурентоспособность экономик.

"Именно такие проекты мы реализуем в Армении, Кыргызстане, Таджикистане, и в этом году текущий инвестиционный портфель в этих странах мы нарастили до 659 миллионов долларов, что в полтора раза больше показателя предыдущего года",- заявил председатель правления.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.