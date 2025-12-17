Кредит под залог золота — всего от 1% в месяц!

В жизни нередко возникают непредвиденные расходы или срочные планы. В таких случаях кредит под залог золота становится одним из самых доступных и удобных решений. Получить наличные, оценив своё золото, можно независимо от предыдущей кредитной истории — при этом официальное место работы не требуется.

Yelo Bank предлагает этот продукт на ещё более выгодных условиях: до 31 января 2026 года кредит под залог золота доступен всего от 1% в месяц и без комиссии.

Клиентам предлагаются два варианта погашения:

Равные ежемесячные платежи — удобное планирование бюджета благодаря фиксированной сумме каждый месяц;

Льготный период погашения — ежемесячно выплачиваются только проценты по кредиту, а основная сумма возвращается полностью в конце срока.

Кредит обладает и другими преимуществами: ваше золото оценивается по высокой стоимости, финансовая поддержка предоставляется независимо от кредитной истории, а ювелирные изделия хранятся в полностью безопасных условиях — в специальных конвертах с уникальными номерами и в сейфах.

Погашать кредит можно любой банковской картой через мобильное приложение Yelo, на сайте yelo.az, а также в отделениях Yelo или через платёжные терминалы.

Сейчас — самое подходящее время, чтобы превратить ваше золото в финансовую поддержку. Yelo Bank приглашает всех воспользоваться акцией. Подробнее: https://ylb.az/48TzK2O.

Какие условия у кредит под залог золота? Позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!