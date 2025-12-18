Азербайджан и Турция смогут полностью использовать железнодорожную сеть Грузии - S&P

БАКУ /Trend/ - Завершение испытаний железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) в 2025 году, а также совершенствование таможенных процедур будут способствовать восстановлению объёмов перевозок, поскольку Tурция и Азербайджан смогут в полной мере использовать железнодорожное сообщение с Грузией, сообщает Trend со ссылкой на S&P Global Ratings.

Отмечается, что S&P ожидает постепенного восстановления объемов грузовых перевозок АО «Грузинская железная дорога» (GR) в 2025–2027 годах, чему будет способствовать устранение существующих ограничений пропускной способности.

"Недавно завершённый проект модернизации главной линии значительно увеличил пропускную способность железной дороги - примерно до 48 миллионов тонн в год по сравнению с 27 миллионами тонн ранее. Проект был введён в эксплуатацию в сентябре 2025 года, а его полный эффект, как ожидается, будет реализован с 2026 года.

Завершение испытаний железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) в 2025 году, а также совершенствование таможенных процедур будут способствовать восстановлению объёмов перевозок, поскольку Tурция и Азербайджан смогут в полной мере использовать железнодорожное сообщение с Грузией.

Кроме того, по мнению агентства, текущие стратегические и маркетинговые усилия GR, а также поддерживаемые государством улучшения будут способствовать дальнейшему восстановлению объёмов перевозок в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в информации.

Как сообщает S&P, ключевым фактором восстановления объёмов грузов станет способность GR справляться с высокими капитальными затратами (capex), необходимыми для поддержания роста, содержания существующей инфраструктуры и обновления парка подвижного состава.

Согласно информации, S&P Global Ratings прогнозирует, что годовые капитальные расходы увеличатся примерно до 150–170 миллионов грузинских лари (GEL) в 2025 году и до 160-170 миллионов GEL в 2026–2027 годах по сравнению с 150 миллионами GEL в 2024 году.