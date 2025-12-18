Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 декабря.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9964 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1129 маната.
|Валюта
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9964
|AUD
|1.1222
|BYN
|0.587
|BGN
|1.0205
|AED
|0.4629
|KRW
|0.115
|CZK
|0.0819
|CNY
|0.2414
|DKK
|0.2672
|GEL
|0.631
|HKD
|0.2185
|INR
|0.0188
|GBP
|2.2726
|SEK
|0.1828
|CHF
|2.138
|ILS
|0.5247
|CAD
|1.2337
|KWD
|5.5402
|KZT
|0.331
|QAR
|0.4662
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5131
|MDL
|0.101
|NOK
|0.1665
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6065
|PLN
|0.4738
|RON
|0.392
|RUB
|2.1129
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3163
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3227
|TRY
|0.0398
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0401
|JPY
|1.0916
|NZD
|0.9793