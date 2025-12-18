Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 декабря

Экономика Материалы 18 декабря 2025 09:25 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 декабря.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9964 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1129 маната.

Валюта Курс
USD 1.7
EUR 1.9964
AUD 1.1222
BYN 0.587
BGN 1.0205
AED 0.4629
KRW 0.115
CZK 0.0819
CNY 0.2414
DKK 0.2672
GEL 0.631
HKD 0.2185
INR 0.0188
GBP 2.2726
SEK 0.1828
CHF 2.138
ILS 0.5247
CAD 1.2337
KWD 5.5402
KZT 0.331
QAR 0.4662
KGS 0.0195
HUF 0.5131
MDL 0.101
NOK 0.1665
UZS 0.0141
PKR 0.6065
PLN 0.4738
RON 0.392
RUB 2.1129
RSD 0.017
SGD 1.3163
SAR 0.4532
xdr 2.3227
TRY 0.0398
TMT 0.4857
UAH 0.0401
JPY 1.0916
NZD 0.9793
