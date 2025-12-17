Около 12 тысяч фермеров используют средства Фонда развития бизнеса - Намиг Зейналов

БАКУ /Trend/ - Согласно текущей статистике, около 12 тысяч предпринимателей-фермеров по всей стране используют средства Фонда развития бизнеса. Это составляет в общей сложности 350 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня во время панельной дискуссии на итоговом мероприятии, посвященном фестивалям аграрного бизнеса, сказал советник Азербайджанского фонда развития бизнеса Намиг Зейналов.

«В целом фонд профинансировал 5960 проектов. Общий объем финансирования данных проектов составляет 346 миллионов манатов», - сказал он.

Н. Зейналов отметил, что проведение бизнес-фестиваля в регионах способствует увеличению данных показателей.

