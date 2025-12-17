Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Около 12 тысяч фермеров используют средства Фонда развития бизнеса - Намиг Зейналов

Экономика Материалы 17 декабря 2025 14:11 (UTC +04:00)
Около 12 тысяч фермеров используют средства Фонда развития бизнеса - Намиг Зейналов

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Согласно текущей статистике, около 12 тысяч предпринимателей-фермеров по всей стране используют средства Фонда развития бизнеса. Это составляет в общей сложности 350 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня во время панельной дискуссии на итоговом мероприятии, посвященном фестивалям аграрного бизнеса, сказал советник Азербайджанского фонда развития бизнеса Намиг Зейналов.

«В целом фонд профинансировал 5960 проектов. Общий объем финансирования данных проектов составляет 346 миллионов манатов», - сказал он.

Н. Зейналов отметил, что проведение бизнес-фестиваля в регионах способствует увеличению данных показателей.

