Утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов для особых целей — Указ

Утвержден «Порядок выдачи разрешений на использование водных объектов для особых целей».

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен в течение трех месяцев определить следующие вопросы и уведомить об этом Президента Азербайджанской Республики: размеры платежей за использование водных объектов для особых целей, форму соглашения между Азербайджанским государственным агентством водных ресурсов и физическими и юридическими лицами об использовании водных объектов для особых целей, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.