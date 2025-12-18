Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Азербайджанского университета архитектуры и строительства - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Награждены сотрудники Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 50-летия Азербайджанского университета архитектуры и строительства постановляю:

1. За заслуги в развитии образования в Азербайджане наградить следующих сотрудников Азербайджанского университета архитектуры и строительства:

орденом «Шараф»

Мамедову Гюльчохру Гусейн гызы

орденом «Эмек» 3-й степени

Агаева Асафа Мирза оглу

Бабаева Наби Мири оглу

Алиева Фагана Ганбар оглу

Гаджиева Мухлиса Ахмед оглу

Хагвердиеву Тахиру Ахи гызы

Мехтиева Алихана Гафар оглу

Мамедова Нурмамеда Яшар оглу

Ширинзаде Ираду Нусрет гызы

медалью «Терегги»

Абдуллаеву Наргиз Джавад гызы

Асланова Тельмана Имран оглу

Асланову Нигяр Махар гызы

Даньялова Шафи Даньял оглу

Ахмедову Салатын Алы гызы

Акберову Самиру Мисирхан гызы

Алиева Рамиза Дадаш оглу

Алиеву Сельми Салех гызы

Фарзалиева Сахиба Абдулали оглу

Гасанова Фарзали Гасан оглу

Гусейнова Гусейнагу Ибрагим оглу

Гусейнову Рену Омар гызы

Искендерова Рамиза Азиз оглу

Гасымова Акифа Фазиль оглу

Гулиеву Азизу Мурсал гызы

Мамедова Сабира Баладин оглу

Мусаеву Наилю Фуад гызы

Нагдиева Аджама Озюбей оглу

Набиева Айдына Халыг оглу

Сазаирова Амирхана Бехсат оглу

Юсифзаде Эльчина Назим оглу.

2. За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии образования в Азербайджане предоставить Нагиеву Низами Гасан оглу персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики", - говорится в документе.