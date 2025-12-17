Всемирно известный тенор, народный артист Юсиф Эйвазов впервые в Азербайджане выступит в опере "Аида" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представит оперу Джузеппе Верди "Аида", одну из жемчужин мировой музыкальной сокровищницы. Величественное сценическое произведение будет показано 12 марта в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта постановка четырехактной оперы имеет особое значение. В спектакле партию Радамеса исполнит всемирно известный тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

В спектакле наряду с Юсифом Эйвазовым выступят известные азербайджанские оперные исполнители. Роль Аиды исполнит заслуженная артистка Афаг Аббасова, Амонaсро - народный артист Авез Абдулла, Амнерис - народная артистка Фидан Гаджиева, Рамфиса - народный артист Акрам Поладов, жрицы - народная артистка Гюльназ Исмайлова, Фараона - Игорь Ядров, партию гонца - Фахмин Ахмедли.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля - приглашенный из Италии известный дирижер Микеланджело Мацца (Michelangelo Mazza).

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Али Усубов, режиссер спектакля - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев. Балетмейстер-постановщик - народная артистка СССР Гамар Алмасзаде, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах.

