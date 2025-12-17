Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан Материалы 17 декабря 2025 14:42 (UTC +04:00)
Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан в первой половине 2026 года
Фото: НАТО

Гюльнара Рагимова
БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска планирует посетить Азербайджан в первой половине следующего года.

Об этом Trend сообщил официальный представитель НАТО.

«Более подробная информация о визите, включая программу и даты, будет опубликована в установленном порядке», — добавил он.

Отметим, что визит последует за серией продуктивных высокоуровневых встреч, проведенных в конце 2025 года, включая переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Радмилой Шекеринска на полях международных саммитов, а также визит делегации из 15 послов стран-членов НАТО в Баку в ноябре 2025 года.

