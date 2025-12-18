Сотрудничество в рамках ОТГ создает прочную основу для коллективного противодействия дезинформации - Ахмед Исмаилов

АНКАРА/Trend/ - Сотрудничество в рамках Организации тюркских государств на уровне государств, обществ и экспертных сообществ создает прочную основу для коллективного противодействия дезинформации.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией в Анкаре.

"Сегодня мы все яснее осознаем: само по себе наблюдение за социальными сетями уже не является достаточным инструментом. Мы сталкиваемся с необходимостью более глубокого анализа и более точной идентификации информации. Если раньше информационное противостояние в основном ограничивалось политическими площадками, то сегодня ситуация радикально изменилась. То, что когда-то было локальным и эпизодическим, превратилось в системное и многоуровневое явление. Современные технологии, развитие цифровых платформ, медиасреды и инструментов воздействия сделали распространение манипулятивного контента практически непрерывным процессом. В этих условиях отдельные государства, зачастую даже не осознавая этого, превращаются в прямые мишени дезинформационных операций. Тюркские государства в этом контексте также находятся в зоне повышенного риска, сталкиваясь с информационными и цифровыми угрозами нового поколения", - сказал он.

А. Исмаилов отметил, что по мере того как усложняются и изощряются формы фейка, возрастает и масштаб дезинформационных кампаний.

"Чем активнее используются фальсификации, тем шире становится круг их целей. Противостоять этому возможно только через просвещение общества, защиту наших народов от интеллектуальной дезориентации и освобождение их от навязываемого невежества. Это является показателем как зрелости нашего общества, так и эффективности государственных институтов.

Проблема дезинформации в Азербайджане усугубляется тем, что информационные атаки все чаще маскируются под якобы нейтральные или гуманитарные нарративы. Особенно в периоды, когда страна реализует масштабные цели и стратегические проекты, мы наблюдаем активизацию различных кампаний, направленных на искажение реальности. Эти кампании строятся на создании атмосферы неопределенности, недоверия и скрытого давления, нередко сопровождаясь попытками навязать обществу ложные истории под видом альтернативных точек зрения", - добавил он.

Как отметил А. Исмаилов, представители правительства Азербайджана ранее уже предупреждали, что глобальная дезинформационная среда - фейковые новости, дипфейки, алгоритмические манипуляции и злоупотребление возможностями искусственного интеллекта - будет все активнее использоваться как инструмент давления и вмешательства.

"Эти действия требуют не только национальных мер реагирования, но и согласованных, коллективных механизмов защиты. Основа такой защиты — осознанность общества и высокий уровень доверия между государствами. Создание образовательных и аналитических платформ, развитие медиаграмотности, формирование устойчивых навыков критического восприятия информации должны рассматриваться как элементы национальной безопасности. Это напрямую связано с работой СМИ, гражданского общества и межгосударственного взаимодействия. Мы также фиксируем, что внешние тенденции все чаще пытаются воздействовать на общественное мнение через медиапространство. Для каждого государства принципиально важно иметь независимую, объективную и профессионально управляемую информационную экосистему. Это — ключевой вопрос нашего общего будущего", - подчеркнул он.

По словам А. Исмаилова, новое поколение журналистов, экспертов и аналитиков должно быть защищено от искажения ценностей и профессиональной деградации.

"Программы подготовки кадров, специализация, профессиональная экспертиза и этические стандарты — это фундамент будущего медиасферы. Мы убеждены: борьба с дезинформацией должна вестись не фрагментарно, а на основе постоянного диалога, совместных исследований и обмена опытом. Только через открытое сотрудничество, своевременный анализ угроз и выработку совместных ответных мер можно добиться устойчивого результата. В этом контексте шаги, предпринятые Турцией, а также совместные инициативы Турции и Азербайджана, направленные на укрепление информационной безопасности, имеют принципиальное значение. Проведенные консультации, участие профильных специалистов, внедрение технологических решений и развитие механизмов быстрого реагирования стали важными этапами на этом пути", - сказал он.

А. Исмаилов заявил, что все эти меры способствуют формированию ответственного поведения в обществе, предотвращению распространения манипуляций и укреплению этических норм как в национальном, так и в международном информационном пространстве.

"Наконец, взаимодействие Турции и Азербайджана, а также сотрудничество в рамках организации тюркских государств на уровне государств, обществ и экспертных сообществ создает прочную основу для коллективного противодействия дезинформации. Это направление должно стать одним из ключевых пунктов повестки в совместных платформах и координационных механизмах", - сказал он.

Отметим, что в работе форума принимают участие делегации Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Основная задача форума - формирование устойчивой и эффективной коммуникационной среды между тюркскими государствами, а также укрепление институционального взаимодействия в сфере противодействия дезинформационным угрозам.

В мероприятии участвуют представители государственных органов, ведущих средств массовой информации и профильные эксперты. Азербайджанскую сторону представляют исполнительные директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, заведующий сектором коммуникационной политики отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Джавид Мусаев, заведующий сектором по связям со СМИ того же отдела Камран Гасанов, главный советник сектора по связям со СМИ Парвана Ибрагимова, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, а также руководитель департамента международных связей̆ и аналитики информационного агентства APA Фаиг Махмудов.

В рамках форума будут обсуждаться влияние дезинформации на национальную безопасность, общественное мнение и региональную стабильность, а также практические механизмы совместных действий в современной информационной среде. В соответствии с Планом действий Организации тюркских государств в информационной сфере на 2025 год форум станет платформой для обмена знаниями и опытом в области медиаграмотности, информационной безопасности, противодействия дезинформации, ответственного использования цифровых технологий, международного вещания и развития журналистики нового поколения.