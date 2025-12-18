Дни культуры Узбекистана в Азербайджане – мастера искусств представили классическую программу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий и запоминающийся концерт в рамках Дней культуры Узбекистана. Мероприятие имело особое значение в контексте укрепления культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, а также демонстрации творческого сотрудничества двух стран, сообщает Trend Life.

Концертная программа была исполнена Государственным симфоническим оркестром Узбекистана. Художественным руководителем и главным дирижёром коллектива выступил Камолиддин Уринбаев – кавалер ордена "Дружба" Азербайджана и народный артист Узбекистана. Под его руководством вечер прошёл с высоким профессионализмом и тонким артистическим вкусом.

Концерт открылся исполнением "Праздничной увертюры" известного узбекского композитора Мирсадыка Таджиева. Эта композиция с первых минут создала в зале торжественную и вдохновляющую атмосферу.

В следующей части программы при участии заслуженного артиста Азербайджана Сахиба Пашазаде (тар) прозвучали II и III части Концерта № 2 для тара и оркестра Гаджи Ханмамедова. Выступление солиста и оркестра, отличавшееся техническим мастерством и эмоциональной глубиной, было с большим интересом воспринято публикой и сопровождалось продолжительными аплодисментами.

Затем при участии народной артистки Азербайджана Егяны Ахундовой (фортепиано) был исполнен финал Концерта для фортепиано и оркестра на арабские темы национальных классиков композиторов Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой. Колоритное, мелодически богатое произведение с виртуозной пьесой солистки придало вечеру особую художественную выразительность.

Завершил программу всемирно известный шедевр - симфоническая сюита "Шехеразада", ор. 35 Николая Римского‑Корсакова. Эта композиция, воплощающая поэтические образы восточных сказаний, прозвучала в точной, прозрачной, виртуозной и темброво насыщенной интерпретации оркестра.

Особо следует отметить высокий профессиональный уровень исполнения, точность интонации и художественное единство, продемонстрированные коллективом в течение всего вечера. Концерт произвёл глубокое впечатление на слушателей и стал важным культурным событием, способствующим расширению дружеских связей между Азербайджаном и Узбекистаном, а также укреплению творческого сотрудничества.

