Количество видов реабилитационных средств, предоставляемых за госсчет, значительно возросло - Рашад Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Количество видов реабилитационных средств, предоставляемых за счет государственного бюджета, увеличилось примерно в 4 раза.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев в выступлении на семинаре «Содействие использованию инклюзивного языка в медиа», организованном представительством ООН в Азербайджане и министерством труда и социальной защиты населения.

По его словам, ежегодное число лиц, получающих реабилитационные услуги, увеличилось более чем в 10 раз, количество видов реабилитационных средств, предоставляемых за счет государственного бюджета, выросло примерно в 4 раза.

Р. Мустафаев отметил, что одной из главных особенностей стратегии развития Азербайджана является обеспечение инклюзивного развития, и проведенный сегодня семинар послужит содействию использования инклюзивного языка в медиа.

