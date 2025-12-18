ЕАБР определил три ключевых проекта для финансирования в Узбекистане на 2026 г.

АЛМАТЫ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) определил на 2026-й год три ключевых проекта в Узбекистане для финансирования.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя Правления ЕАБР Ярослав Мандрон на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

По его словам, ЕАБР сейчас находится на высокой стадии готовности к финансированию в Узбекистане.

"В первую очередь это Алмалыкский комбинат, где объем наших инвестиций составит от 100 до 150 миллионов долларов - это то, что мы уже обсудили с клиентом. Сейчас ждем финального пакета документов от правительства, чтобы получить полноценный мандат на финансирование проекта", - отметил заместитель председателя.

По словам Я.Мандрона, проект также включает строительство комплекса по производству полимерной продукции. Отдельным направлением интереса для банка является развитие аэропортной инфраструктуры - в частности строительство аэропорта в Бухаре.

Напомним, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, одобряющий присоединение Узбекистана к Соглашению об учреждении ЕАБР. Узбекистан стал седьмым участником Банка и третьим по величине акционерного участия с долей в капитале 10%.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.