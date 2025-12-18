Никол Пашинян поприветствовал поставку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

БАКУ /Trend/ - Первая партия нефтепродуктов из Азербайджана направляется в Армению.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью журналистам.

"Я знаю, что первый состав с произведенными в Азербайджане нефтепродуктами уже едет в Армению. Приветствую это развитие", - сказал премьер-министр.

По его словам, торговля происходит между частными компаниями, но политические условия для этого были созданы благодаря установившему между Арменией и Азербайджаном миру.

"Были также договоренности на политическом уровне. Первая сделка уже является реальностью", - сказал Пашинян.

Напомним, что 21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явилась поставка казахстанского зерна в Армению.

"Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава азербайджанского государства.

После решения Президента Ильхама Алиева в октябре об отмене ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению первую партию нефти местного производства.

Таким образом, 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 цистерны, отправлено грузовым поездом "Азербайджанских железных дорог" с Бакинской грузовой станции на станцию ​​Беюк-Кесик. Оттуда груз будет доставлен через Грузию в Армению.

