Проверена служебно-боевая деятельность ВВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики − командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде посетил воинские части Военно-воздушных сил, встретился с личным составом, а также проверил служебно-боевую деятельность и качество работ по подготовке к зимнему периоду.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

На встрече с личным составом было отмечено, что в рамках успешных реформ, проводимых в армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, сформированы воинские части с высоким уровнем боевой подготовки, оснащенные современными военными средствами, подчеркивалось, что подготовке профессиональных кадров и впредь будет уделяться особое внимание.

Командующий ВВС дал соответствующие поручения, касающиеся повышения уровня боевой выучки и профессионализма личного состава в учебный период, а также увеличения интенсивности и качества занятий и тренировок для практического освоения имеющихся современных вооружений и военной техники.

