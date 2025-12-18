Азербайджан добился значительного прогресса в области прав людей с инвалидностью - Владанка Андреева

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане достигнут значительный прогресс в соответствии с Конвенцией о правах лиц с инвалидностью и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом заявила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на семинаре по содействию использованию инклюзивного языка в медиа, организованном представительством ООН в Азербайджане и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в Баку.

По ее словам, на Саммите по социальному развитию, состоявшемся в Дохе несколько недель назад, также подчеркивалось, что социальный прогресс возможен только при полном вовлечении всех слоев общества:

"В этом году Генеральный секретарь ООН представил свой шестой общесистемный доклад по вопросам инвалидности. Этот доклад отражает работу, которую мы проделали вместе за последние шесть лет, подчеркивает прогресс, достигнутый в 2019–2024 годах, и в то же время устанавливает более высокие цели для будущих действий.

В Азербайджане достигнуты значительные успехи в рамках Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Особое внимание уделяется Целям устойчивого развития 10 и 16. Достигнутый прогресс вызывает гордость, однако по-прежнему существуют определенные трудности в освещении и подаче вопросов, связанных с инвалидностью, через средства массовой информации".

