Сократился объем импорта природного газа из Туркменистана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года из Туркменистана в Азербайджан было импортировано 230,9 миллиона кубометров природного газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, расходы на закупку такого объема газа составили 35,2 миллиона долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 17,9 миллиона долларов США или на 33,7 процента в денежном выражении и на 123,2 миллиона кубометров или на 34,8 процента по объему.

Отметим, что в январе–октябре 2025 года из Азербайджана за рубеж в целом было экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 569,3 миллиона долларов США, или на 8,3% больше в стоимостном выражении, при этом в физическом объёме экспорт сократился на 690,003 миллиона кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. Это по сравнению с показателями годичной давности на 40,2 миллионов долларов США, или в два раза меньше в стоимостном выражении, а в объёмном выражении — на 243,6 миллиона кубометров, или на 49,1% меньше.