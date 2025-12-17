В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с резидент-координатором ООН в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с резидент-координатором Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что развитие системы здравоохранения в нашей стране является одним из приоритетных направлений государственной политики. По словам министра, целенаправленные реформы, проводимые в этой области, осуществляются в соответствии со стратегической линией развития, определенной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Было подчеркнуто, что сотрудничество с международными партнерами, особенно с ООН, играет важную роль в обеспечении устойчивого развития сектора здравоохранения.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.

Выразив благодарность за теплый прием, Владанка Андреева подчеркнула твердую приверженность Организации Объединенных Наций продолжению партнерства и сотрудничества с Азербайджаном, в частности, посредством реализации Рамочного документа ООН о сотрудничестве в области устойчивого развития, охватывающего 2026-2030-е годы. Высоко оценив достижения нашей страны в области здравоохранения, резидент-координатор отметила, что ООН намерена и в дальнейшем продолжить сотрудничество с Министерством здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о существующих отношениях сотрудничества в области здравоохранения, а также о перспективах на будущее. Стороны подчеркнули важность совместных проектов, реализуемых в области здравоохранения между Азербайджаном и структурами ООН.