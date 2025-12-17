Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Эстонская компания может помочь НПЗ Актобе адаптировать переработку под стандарты ЕС (Эксклюзив)

Казахстан Материалы 17 декабря 2025 08:23 (UTC +04:00)
Фото: Olerex

Алёна Павленко
БАКУ/Trend/ - Компания Olerex может помочь казахстанскому нефтеперерабатывающему заводу "Актобе нефтепереработка" своевременно адаптировать свои процессы переработки и параметры топлива к стандартам качества топлива ЕС.

Об этом сказал Trend сооснователь Olerex Антти Моппель.

"Наше сотрудничество с "Актобе нефтепереработка" является удачным сочетанием сильных сторон обеих компаний. Актюбинский НПЗ производит широкий ассортимент низковязких морских масел, в то время как Olerex владеет и управляет одним из самых универсальных мультимодальных морских нефтяных терминалов в свободном порту Таллина. Объединив эти возможности, мы сможем выйти на рынок бункеровки в Балтийском море", - сказал он.

Моппель отметил, что Olerex, будучи частью нефтяного сектора Европейского Союза и членом Независимых нефтяных компаний Европейского Союза может также привнести ценные знания о разрабатываемой законодательной базе на уровне ЕС, помогая партнерам в Актюбинском НПЗ своевременно адаптировать свои процессы переработки и параметры топлива к меняющимся стандартам качества топлива ЕС, включая соблюдение грядущей директивы RED III и стандартов выбросов Euro 7.

"Мы наблюдаем растущий интерес со стороны казахстанских нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров выйти на рынки Европейского Союза с переработанными нефтепродуктами. Морской терминал Olerex - один из самых быстрых и кратких путей к побережью Балтийского моря, откуда товары могут быть направлены как на внутренние рынки Балтийских стран, так и транзитом дальше в Скандинавию, а также в портовый хаб региона Амстердам-Роттердам-Антверпен в Северной Европе", - сказал он.

Olerex и "Актобе нефтепереработка" подписали соглашение о совместной деятельности в области переработки нефти и торговли морским топливом с использованием эстонской инфраструктуры в рамках бизнес-форума, который прошел в Астане под патронажем президентов Касым-Жомарта Токаева и Алара Кариса 18 ноября 2025 года.

