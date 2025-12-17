ASCO внесло ясность в ситуацию с сотрудниками судоремонтного завода Bibiheybət

БАКУ/Trend/ - В последние годы ряд судов выведен из эксплуатации в связи с истечением срока службы и отсутствием заказчиков. Согласно регулярно проводимым оценкам, ожидается, что количество судов на балансе ASCO снизится по сравнению с предыдущими годами в связи с выводом старых судов из эксплуатации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство ASCO.

Отмечено, что объем ремонтных работ, необходимых для оптимального количества судов, также требует оптимизации судоремонтных заводов в структуре ASCO.

В настоящее время в стране действуют три государственных судоремонтно-судостроительных завода, при этом ASCO является основным заказчиком их услуг. Это делает актуальным вопрос оптимизации портфеля ремонтных работ с учётом возможностей всех трёх заводов.

В результате проведенного анализа долгосрочного спроса на ремонт судов и оценки возможностей его удовлетворения было установлено, что для обеспечения потребностей ASCO достаточно двух заводов.

В последние годы судоремонтно-судостроительный завод «Зыг» вложил значительные средства в модернизацию производства и улучшение технического состояния. Судоремонтно-судостроительный завод Bibiheybət нуждается в дополнительных капиталовложениях, а также в наличии современного завода, способного обеспечить ремонтные и строительные работы, аналогичного Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ). С учетом этого, передача ремонтного портфеля завода «Bibiheybət» на БСЗ признана оптимальным решением.

Конечно же, в ходе процесса будут полностью учтены права и сохранены рабочие места сотрудников завода. Для них будут созданы соответствующие возможности. Руководство ASCO уже провело встречу с коллективом, выслушало их опасения и заверило, что ни один сотрудник не будет уволен в ходе данного процесса, а каждый этап реформы будет осуществляться прозрачно», — отмечается в сообщении.

