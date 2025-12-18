ЕАБР ждет официального ответа Туркменистана для вхождения банка в страну (Эксклюзив)

АЛМАТЫ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает официального ответа правительства Туркменистана, чтобы начать работу по вхождению банка в страну.

Об этом специальному корреспонденту Trend заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в кулуарах пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

Н. Подгузов напомнил, что в текущем году состоялось несколько контактов на различных мероприятиях, в частности в рамках российско-туркменской межправкомиссии между представителями ЕАБР и правительства Туркменистана.

"Вопрос о потенциальном вхождении Туркменистана в банк прозвучал как запрос со стороны представителя банка. Ранее я посещал Ашхабад с визитом и также встречался с представителями правительства, где мы обсуждали этот вопрос. Сейчас мы скорее хотим дождаться официального ответа от правительства Туркменистана, чтобы начать действия. С нашей стороны и со стороны акционеров банка оказывается полная поддержка возможному плану Туркменистана войти в банк", - подчеркнул глава ЕАБР.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.